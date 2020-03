POL-HWI: Witterungsbedingte Unfälle im Bereich der Polizeiinspektion Wismar

Wismar (ots) - Aufgrund der Witterungsverhältnisse am heutigen Morgen kam es im Bereich der Inspektion Wismar zu mehreren Verkehrsunfällen.



So musste heute Morgen, gegen 06:00 Uhr, die Landstraße 121 zwischen Groß Strömkendorf und Poel für knapp zwei Stunden gesperrt werden. Hier kam ein 35-jähriger, aus dem Landkreis stammender Mann mit einem Transporter nach rechts von der Fahrbahn, geriet daraufhin ins Schleudern und stieß mit einem entgegenkommenden Hyundai zusammen. Der 48-jährige, deutsche Fahrer wurde hierbei leicht verletzt und durch Rettungskräfte sodann ins Klinikum Wismar gebracht.



An beiden beteiligten Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Über die an der Baulast entstandenen Beschädigungen wurde die zuständige Straßenmeisterei Wismar informiert. Der Gesamtschaden wird auf 26.000 Euro geschätzt.



Die eingesetzten Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Blowatz beseitigten ausgelaufene Schmierstoffe. Die Fahrbahn war bis zum Ende der Reinigungs- und Bergungsarbeiten zunächst voll, dann halbseitig gesperrt.



+++++



Kurz nach 07:00 Uhr verlor eine 22-jährige, deutsche Skodafahrerin auf der Kreisstraße 66 zwischen Wittenförden und Grambow in einer Linkskurve die Lenkgewalt über ihr Fahrzeug, geriet ins Schleudern, überschlug sich im Straßengraben und blieb auf dem Fahrzeugdach liegen. Die junge Frau wurde hierbei leicht verletzt. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. An ihrem Fahrzeug entstand ersten Schätzungen zufolge wirtschaftlicher Totalschaden.



+++



In der Zeit von 06:15 Uhr und 06:30 Uhr kamen in Kritzow, Kneese, Sievershagen sowie bei Groß Brütz aufgrund der Witterungsverhältnisse vier weitere Fahrzeuge von der Fahrbahn ab. Verletzt wurde hier niemand.



