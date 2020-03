POL-LWL: Diebe entwendeten Spirituosen

Lübtheen (ots) - Bei einem Einbruch in ein Lebensmittelgeschäft in Lübtheen haben unbekannte Täter am frühen Sonntagmorgen mehrere Flaschen Spirituosen gestohlen. Dem Spurenaufkommen zufolge zerschlugen die Täter eine Scheibe des Geschäfts am Kirchenplatz und stahlen nach einer ersten Übersicht 11 Flaschen Spirituosen aus den Auslagen. Die Kriminalpolizei sicherte später Spuren am Tatort, die jetzt kriminaltechnisch ausgewertet werden sollen. Hinweise zu diesem Vorfall nimmt die Polizei in Hagenow (Tel. 03883/ 6310) entgegen.



