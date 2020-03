POL-LWL: Wohnmobil aufgebrochen

Boizenburg (ots) - Bei einem Einbruch in ein Wohnmobil in Boizenburg haben unbekannte Täter am Samstag unter anderem ein Navigationsgerät sowie Teile einer Satellitenanlage gestohlen. Der entstandene Schaden wird ersten Schätzungen zufolge auf ca. 2.500 Euro beziffert. Die Tat ereignete sich zwischen 14 und 19 Uhr in der Berliner Straße. Der oder die Täter waren durch ein gewaltsam geöffnetes Fenster in das Reisemobil eingedrungen und hatten es anschließend durchwühlt. Die Kriminalpolizei in Boizenburg (Tel. 038847/ 6060), die jetzt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall ermittelt, bittet um Hinweise zu dieser Tat.



