LWSPA M-V: Anspülung einer unbekannten fetthaltigen Substanz im Bereich der Insel Usedom

Waldeck (ots) - Am 28.03.2020 gegen 10:20 Uhr wurde durch einen Hinweisgeber mitgeteilt, dass am Strand der Insel Usedom im Bereich von Zempin bis Kölpinsee unbekannte schwarze fetthaltige Klumpen angespült wurden. Insgesamt ist der Strandbereich auf einer Länge von ca.7km durch ca. 0,5 bis 1cm große schwarze Klumpen verunreinigt. Die Herkunft und die genaue Zusammensetzung der Substanz sind derzeit nicht bekannt. Durch die WSPI Wolgast wurden Proben gesichert und Strafanzeige gem. §324 StGB (Gewässerverunreinigung) aufgenommen. Neben der Polizei waren Mitarbeiter des StALU, des Landkreises V-G, der örtlichen Gemeinde, der örtlichen Feuerwehren und des THW im Einsatz. Es wurde umgehend mit der Reinigung des Strandes begonnen.



