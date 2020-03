POL-HRO: Störung der Totenruhe

Schwerin (ots) -



In der Zeit von Freitag, d. 27.03.2020, 09:30 Uhr bis Samstag, d. 28.03.2020 09:45 Uhr wurden auf dem Alten Friedhof in Schwerin 13 Gräber angegriffen. Unbekannte Täter rissen bei zahlreichen Beisetzungsstätten mehrere Blumen heraus oder schnitten deren Blüten ab. Auch ein Trauerkranz auf einem frischen Grab wurde beschädigt.



Alle beschädigten Gräber befinden sich im vorderen Bereich des Friedhofs am Parkplatz, angrenzend zum Obotritenring.



Gesucht werden Zeugen, die im besagten Zeitraum in diesem Bereich des Friedhofes Beobachtungen zu der Tat machen können.



Sollten Sie sachdienliche Hinweise geben können, dann wenden Sie sich bitte an das Polizeihauptrevier Schwerin unter der Telefonnummer: 0385-5180-0, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder an jede andere Polizeidienststelle.



