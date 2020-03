POL-HRO: Kellerbrand in Mühlen Eichsen

Mühlen Eichsen (ots) -



Am 27.03.2020 geriet gegen 14:40 Uhr in Mühlen Eichsen im Kellerbereich einer Sozialtherapeutischen Einrichtung aus noch ungeklärter Ursache ein Hocker mit einer Gummimatte in Brand. Die Feuerwehren aus Mühlen Eichsen und Gadebusch rückten zum Einsatzort aus und löschten den Brand in kurzer Zeit. Personen wurden hierbei glücklicherweise nicht verletzt und konnten nach Abschluss der Maßnahmen wieder in das Gebäude. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 300EUR.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.



POKin Langwald Polizeiinspektion Wismar Polizeirevier Gadebusch



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock Pressestelle Yvonne Hanske Stefanie Busch Telefon 1: 038208 888 2040 Telefon 2: 038208 888 2041 Fax: 038208 888 2006 E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de http://www.polizei.mvnet.de https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende: Polizeipräsidium Rostock Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst Telefon: 038208 888 2110 E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/4558854 OTS: Polizeipräsidium Rostock



Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell