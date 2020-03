POL-NB: 6-jähriger Junge bei Verkehrsunfall verletzt

Greifswald (ots) - Am 27.03.2020 ereignete sich um 15:30 Uhr auf der Kreisstraße 5 in Greifswald, Am Kieshofer Moor ein Verkehrsunfall bei dem ein Kind verletzt wurde. Ein 6-jähriger deutscher Junge fuhr mit seinem Fahrrad plötzlich aus einer Grundstücksausfahrt auf die Fahrbahn und kollidierte dort mit einem Pkw. Der 58-jährige deutsche Fahrer eines PKW VW konnte trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung den Zusammenstoß mit dem Kind nicht verhindern. Das Kind wurde verletzt und durch Rettungskräfte zur weiteren Behandlung ins Universitätsklinikum Greifswald verbracht. Am Fahrrad und am PKW entstand Sachschaden von 400,-EUR. Angehörige des verletzten Kindes waren bei Eintreffen der PVB bereits vor Ort.



Im Auftrag



Rüdiger Ochlast



Polizeipräsidium Neubrandenburg



Polizeiführer vom Dienst



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg Pressestelle Nicole Buchfink Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit Telefon: 0395/5582-2041 Fax: 0395/5582-2006 E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de http://www.polizei.mvnet.de Twitter: @Polizei_PP_NB



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/4558632 OTS: Polizeipräsidium Neubrandenburg



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell