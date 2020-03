POL-GÜ: betrunkener Autofahrer fährt gegen Baum und flüchtet dann

Tessin (Landkreis Rostock) (ots) - Am 26.03.2020 um 03:45 Uhr ist in Tessin, Gnoiener Chaussee, ein Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum gefahren. Der Anrufer teilte mit, dass sich im Auto keine Person befindet. Die eingesetzten Beamten achteten bei der Anfahrt zum Unfallort auf Personenbewegungen. Im Umfeld konnte eine männliche Person angetroffen und angesprochen werden. Es stellte sich heraus, dass es sich bei dem 49-jährigen deutschen Mann um den Fahrer handelt. Da er nunmehr über Schmerzen klagte, wurde ein Rettungswagen gerufen, der ihn zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus einlieferte. Weiterhin war er mit 1,17 Promille alkoholisiert. Der Sachschaden wird mit 10.000 Euro angegeben. Das Auto wurde abgeschleppt und der Führerschein sichergestellt. Gegen den Fahrer wurde eine Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht aufgenommen.



