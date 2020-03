POL-NB: Fahndung nach vermisster Jugendlicher

Eggesin (ots) -



Seit dem 25.03.2020, gegen 15:00 Uhr, wird aus einer Betreunugseinrichtung in 17367 Eggesin die 15-jährige Laetitia Rath vermisst. Laetitia hat sich vermutlich mit dem Zug in Richtung Rostock, ihrem vorherigen Wohnort, entfernt. Letztmalig wurde sie gegen 15:10 Uhr auf dem Bahnsteig des Eggesiner Bahnhofs gesehen.



Das Mädchen ist ca. 1,70 m groß, kräftig und hat lange braune Haare, die bis zur Hälfte des Rückens reichen, sowie grüne Augen. Sie trägt eine schwarze Leggings, eine schwarze Jogging-Jacke und Turnschuhe.



Hinweise zum Aufenthalt der Person nimmt die Polizei in Ueckermünde unter Tel. 039771- 820, jede andere Polizeidienststelle oder über die Internetnetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.



