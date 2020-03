POL-HWI: Räuberischer Diebstahl im Einkaufsmarkt - Polizei bittet um Hinweise

Warin (ots) - Bereits am 20. März kam es gegen 10:05 Uhr zu einem räuberischen Diebstahl in einem Wariner Supermarkt in der Bützower Straße. Ersten Erkenntnissen der eingesetzten Polizeibeamten zufolge, war ein Mann beim Diebstahl von Alkoholika beobachtet worden. Noch bevor der Tatverdächtige angesprochen werden konnte, hatte er das Geschäft bereits eilig verlassen und sich auf den Parkplatz zu seinem Pkw, einem dunkelblauen metallicfarbenen Audi 80 oder A4, begeben. Zwei Marktmitarbeiter folgten dem Unbekannten, der bereits im Auto saß und konfrontierten ihn mit ihrem Verdacht. Auf die Aufforderung hin, seine Umhängetasche zu zeigen, schubste der Tatverdächtige einen der Marktmitarbeiter und entfernte sich in rasanter Art und Weise aus der Parklücke. Die Mitarbeiter, die sich dem Mann in den Weg gestellt hatten, konnten nur noch mit einem Sprung zur Seite verhindern, nicht von dem Fahrzeug erfasst zu werden. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Audi, ebenso die bislang geführten polizeilichen Ermittlungen, verliefen erfolglos.



Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: - 180 cm groß - ca. 40 Jahre alt - sehr kurze dunkelblonde Haare - 3-Tagebart - trug graue Jogginghose, schwarzes Kapuzenshirt mit rot-weißer Aufschrift



Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wismar unter der 03841/203 0 zu melden.



