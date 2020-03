POL-NB: Verkehrsunfall - Mofafahrer verletzt ( Landkreis Mecklenburgische Seenplatte)

PR Malchin (ots) -



Am 21.03.2020, gegen 14:10 Uhr, kam es in 17139 Gielow in der Tannenstraße 20 zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Die 61-jährige Fahrerin eines VW Transporters fuhr rückwärts aus der Grundstücksauffahrt in die Tannenstraße und stieß hierbei mit dem 64-jährigen Mofafahrer zusammen,der die Tannenstraße in Richtung Bergstraße befuhr. In der weiteren Folge wurde der Mofafahrer gegen einen angrenzenden Zaun gedrückt. Der Mofafahrer verletzte sich hierbei leicht. Der Mann wurde zur weiteren medizinischen Behandlung mit dem Rettungswagen ins Klinikum nach Teterow verbracht. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 3.000 Euro geschätzt.



Jürgen Kolletzki Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg



