POL-HRO: Schwerer Verkehrsunfall auf der BAB 20

Bad Sülze (ots) -



In den frühen Morgenstunden des 21.03.20 kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der BAB 20 Richtung Stettin. Um 05.14 Uhr kam ein PKW aus dem LK Vorpommern-Rügen ca. 1000 Meter vür der Anschlussstelle Bad Sülze aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab.



Das Fahrzeug kollidierte mit einer Notrufsäule, die bei dem Anstoß völlig zerstört wurde. In weiterer Folge überschlug sich das Fahrzeug mehrfach und kam im Seitenstreifen zum Stillstand. Beide Fahrzeuginsassen wurden bei diesem Unfall schwer verletzt. Die 22-jährige Fahrzeugführerin und ihr 23-jähriger Beifahrer wurden in eine Rostocker Klinik gebracht.



Am PKW entstand Totalschaden.



Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf EUR 12.000,-.







Ulf Perschke Polizeihauptmeister AVPR Dummerstorf



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock Pressestelle Yvonne Hanske Stefanie Busch Telefon 1: 038208 888 2040 Telefon 2: 038208 888 2041 Fax: 038208 888 2006 E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de http://www.polizei.mvnet.de https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende: Polizeipräsidium Rostock Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst Telefon: 038208 888 2110 E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/4553584 OTS: Polizeipräsidium Rostock



Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell