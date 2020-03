POL-LWL: Polizeistationen im Landkreis vorübergehend unbesetzt

Ludwigslust-Parchim (ots) - Aufgrund der derzeitigen Situation werden zur Gewährleitung der polizeilichen Kernaufgaben die Polizeistationen (Büros der Kontaktbeamten) in Neustadt-Glewe, Grabow, Rastow, Dömitz, Wittenburg, Lübtheen, Stralendorf, Lübz, Goldberg, Zarrentin, Marnitz, Banzkow, Crivitz und Brüel derzeit nicht besetzt.



An den betroffenen Dienststellen regeln Aushänge die Erreichbarkeit, die durch alle zuständigen Polizeireviere gewährleistet wird.



