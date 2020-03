POL-NB: Absage des Benefizkonzertes des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

Neubrandenburg (ots) - Das am 25. April 2020 geplante Benefizkonzert des Polizeipräsidiums Neubrandenburg, welches sich immer großer Beliebtheit erfreute und deshalb so gut wie ausverkauft war, muss aus bekannten Gründen abgesagt werden.



Bereits gekaufte Karten behalten ihre Gültigkeit, oder können nach vorheriger telefonischer Terminabsprache (Tel: 0172/1529620) in der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle der Polizeiinspektion Neubrandenburg zurückgegeben werden.



Einen möglichen Nachholtermin werden wir rechtzeitig bekannt geben.



Rückfragen bitte an:



Nicole Buchfink Polizeipräsidium Neubrandenburg Pressestelle Telefon: 0395/5582-2040 E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de http://www.polizei.mvnet.de



Auf Twitter: @Polizei_PP_NB



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/4552337 OTS: Polizeipräsidium Neubrandenburg



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell