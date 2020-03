POL-HRO: Ladendieb mit Drogen und Waffen gefasst

Rostock (ots) - In einem Dierkower Einkaufsmarkt stellte die Polizei gestern Abend, gegen 21 Uhr, einen mutmaßlichen Ladendieb fest. Ein Detektiv beobachtete, wie der 32-jährige Tatverdächtige mehrere Packungen Tabak in seine Jackentasche steckte. Auch sein Rucksack wirkte beim Verlassen des Supermarktes deutlich gefüllter als beim Betreten. Als der Detektiv sah, dass er ohne zu bezahlen Richtung Ausgang lief und ihn aufforderte, seinen Rucksack zu öffnen, versuchte der Deutsche zu fliehen. Der Ladendetektiv hielt ihn mithilfe eines Verkäufers an seiner Kleidung fest, woraufhin dieser sich massiv wehrte. Schließlich konnte er bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Der Mann gab seine Tat zu und bestätigte den Beamten, unter Drogeneinfluss zu stehen. Bei einer anschließenden Durchsuchung fanden die Polizisten die Supermarktware, Einhandmesser und Schlagring sowie Betäubungsmittel mit Zubehör.



Im Anschluss durchsuchte die Polizei die Wohnung des Tatverdächtigen, in der sie weitere Waffen vorfanden. Die Polizei stellte einige Waffen und die Betäubungsmittel sicher. Die Beamten erstatteten Strafanzeige wegen räuberischen Diebstahls, Diebstahls mit Waffen und wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittel- und das Waffengesetz. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.



