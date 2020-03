POL-NB: Verkehrsunfall in Pasewalk mit einer verletzten Person

Pasewalk (ots) -



Am 18.03.2020, gegen 17:27 Uhr, befuhr ein Jugendlicher mit seinem Krad in Pasewalk die Bahnhofsstraße aus Richtung Zentrum kommend in Richtung Shell-Tankstelle. In einer leichten Linkskurve touchierte der Kradfahrer aus ungeklärter Ursache eine rechtsgelegene Bordsteinkante, geriet ins Schleudern und kollidierte mit dem vor Ort befindlichen Verkehrszeichen 306 (Vorfahrtsstraße). Das Krad kam auf dem angrenzenden Bürgersteig zum Liegen. Der 16-jährige Deutsche wurde mittels eines Rettungswagens mit Verletzungen in die Asklepios Klinik Pasewalk verbracht. Zu den Verletzungen können keine Angaben gemacht werden. Das Krad wurde in Zuständigkeit des Halters sichergestellt. Am Krad entstand ein Schaden von ca. 500,00 Euro. Am Verkehrszeichen entstand kein Sachschaden.



Torsten Blauch Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg



