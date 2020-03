POL-HRO: Auffahrunfall am Rostocker Kanonsberg

Rostock (ots) - Am gestrigen Vormittag um 08:30 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw, bei dem sich beide Fahrer leicht verletzten. Der Auffahrunfall ereignete sich an der Landesstraße L22 an der Kreuzung ´Am Strande´ / ´Kanonsberg´.



Ein 45-jähriger Deutscher fuhr demnach mit seinem Pkw auf die besagte Kreuzung am Warnowufer in Richtung Dierkow. Als ein Rettungswagen mit Sondersignal die Kreuzung passierte, bremste der Mann. Hinter ihm befand sich das Fahrzeug einer 58-jährigen Deutschen, die auf den Wagen des Mannes auffuhr. Dabei verletzten sich beide Beteiligten leicht und kamen für weitere Untersuchungen ins Krankenhaus.



Der Schaden am Fahrzeug der Frau war so groß, dass es nicht mehr fahrbereit war. Der Pkw des Mannes wies starke Schäden am Heck auf. Insgesamt entstand ein Schaden von 20.000EUR. Die Beamten nahmen eine Verkehrsunfallanzeige auf.



