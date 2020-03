POL-HRO: Streitigkeit zwischen Ehepaar führte zu Drogenfund

Rostock (ots) - Am 12. März 2020 kamen die Polizeibeamten des Polizeirevier Dierkow in der Lorenzstraße zum Einsatz. Hierbei konnten sie eine größere Menge Drogen feststellen und beschlagnahmen.



Hintergrund des Einsatzes war eine Streitigkeit zwischen einem Ehepaar, die sich als Fall Häuslicher Gewalt darstellte. Die Polizei nahm in diesem Zusammenhang eine Anzeige wegen Körperverletzung gegen die 27-jährige Ehefrau auf.



Während der Klärung des Sachverhaltes fielen den Beamten zwei Haschischplatten auf dem Küchentisch auf. Außerdem standen verschiedene Flüssigkeiten in der Nähe, die augenscheinlich der Herstellung von Drogen dienten. Daraufhin verständigten die Dierkower Polizisten das Kriminalkommissariat Rostock. Die Kriminalbeamten kamen zum Tatort und durchsuchten die Wohnung. Dabei wurden unter anderem etwa ein Kilogramm Amphetamin, ein Kilogramm Marihuana, 54 g Kokain sowie 66 g Haschisch beschlagnahmt. Eine weitere auf den Ehemann gemeldete Wohnung wurde durch die Bereitschaftspolizei durchsucht. Hier wurde unter anderem eine derzeit nicht in Betrieb befindliche Aufzuchtanlage für Cannabis vorgefunden.



Gegen das streitende Ehepaar wird nun auch wegen des Handels und Besitzes von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge ermittelt.



