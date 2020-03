POL-GÜ: Vermisster 12- Jähriger

Güstrow (ots) - Seit dem 16.03.2020 gegen 11:15 Uhr wird der 12- jährige Björn Korsinski gesucht. Zuletzt hielt sich der Junge im Bereich des Waldweges in Güstrow auf. Er war mit seinen Inlinern unterwegs.



Personenbeschreibung: helle lange Haare, schlanke Gestalt, circa 160 cm groß



Bekleidung: roter Anorak, blaue Hose



Hinweise zur Person oder zu seinem Aufenthaltsort nimmt das Polizeihauptrevier Güstrow (Tel. 03843/2660) entgegen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Güstrow Kristin Hartfil Telefon: 03843/266-302 Fax: 03843/266-306 E-Mail: oea-pi.guestrow@polmv.de http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps? https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108766/4548887 OTS: Polizeiinspektion Güstrow



Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell