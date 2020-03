POL-NB: Polizeieinsatz wegen Bedrohung mittels Schreckschusswaffe

Demmin (ots) - In der Nacht vom 14.03.2020 zum 15.03.2020 ist es zu einem Polizeieinsatz in der Ortschaft Hohenbrünzow bei Demmin gekommen. Hintergrund des Einsatzes war eine Bedrohung mittels einer Schusswaffe. Der 55-jährige deutsche Geschädigte teilte der Polizei mit, dass er durch seinen 80-jährigen deutschen Nachbarn mit einer Waffe zunächst in dessen Wohnung bedroht wurde. Der 55-Jährige verließ daraufhin fluchtartig die Wohnung. Der 80-Jährige folgte ihm und sprach mit der Waffe zielgerichtet auf den Geschädigten weitere Drohungen gegen ihn und die Allgemeinheit aus. Dann ließ er von dem 55-Jährigen ab und ging zurück in seine Wohnung. Auf mehrfaches Klingeln und Klopfen der eingetroffenen Beamten reagierte der Tatverdächtige nicht.



In der Folge dessen haben sich die Beamten Zutritt zur Wohnung verschafft und konnten so den 80-Jährigen mit einer einsatzbereiten Schreckschusswaffe feststellen. Der 80-Jährige musste auf Grund seines allgemeinen Gesundheitszustandes medizinisch betreut werden. Es erfolgte die Verbringung in das Krankenhaus Demmin.



Die Ermittlungen wegen der Bedrohung und Verstoßes gegen das Waffengesetz wurden in der Kriminalkommissariatsaußenstelle Demmin aufgenommen.



