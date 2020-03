POL-LWL: PKW von Zug erfasst - Fahrer leicht verletzt (Erstinformation)

Spornitz (ots) - In den frühen Morgenstunden des 16.03. hat sich auf einem Bahnübergang in Spornitz ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Ein Zug hat einen PKW erfasst, wobei nach ersten Informationen von der Unfallstelle der Autofahrer leicht verletzt wurde. Weitere Details folgen.



