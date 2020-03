POL-HRO: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 58-Jährigen aus Rostock

Rostock (ots) -



Seit ca. 01:00 Uhr wird der 58-jährige Dieter Buchholz aus der Rostocker Südstadtklinik vermisst.



Herr Buchholz leidet an einer Tumorerkrankung die ihn in seiner Alltagsbewältigung einschränkt.



Der Vermisste wird wie folgt beschrieben:



- 178 cm groß



- 90 kg, normale Figur



- scheinbares Alter 58 Jahre



Umfangreiche Suchmaßnahmen mit Unterstützung von Fährtenhunden blieben bislang ohne Erfolg.



Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten nimmt das Polizeihauptrevier Rostock Reutershagen unter der Telefonnummer 0381 4916 2224 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock Pressestelle Yvonne Hanske Stefanie Busch Telefon 1: 038208 888 2040 Telefon 2: 038208 888 2041 Fax: 038208 888 2006 E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de http://www.polizei.mvnet.de https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende: Polizeipräsidium Rostock Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst Telefon: 038208 888 2110 E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de



