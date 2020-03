POL-NB: Öffentlichkeitsfahndung zu einer vermissten Jugendlichen aus dem Landkreis Vorpommern-Greifswald

Wolgast/Heringsdorf (ots) -



Seit dem 13.03.2020, 11:20 Uhr wird die 15-jährige deutsche Jugendliche Julia Erdmann aus 17449 Karlshagen vermisst. Die Jugendliche hatte die elterliche Wohnung verlassen und wollte nach Pasewalk fahren. Wo sie dort genau hin wollte, ist gegenwärtig nicht bekannt. Julia Erdmann ist 1,55m groß, von sehr schlanker Gestalt und hat braunrötliche, schulterlange Haare mit einem Lilastich. In den Ohren hat sie schwarze Tunnel, und sie trägt ein Nasenpiercing. Bekleidet ist die 15-Jährige mit einem schwarzen Parker mit Fellkragen, einer schwarzen Hose und schwarz/weißen Schuhen. Auf dem Kopf trägt sie eine Wollmütze mit weißer Aufschrift. Weiterhin hat sie einen schwarzen Rucksack bei sich, auf dem kleine weiße Blumen aufgedruckt sind. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Unterstützung bei der Suche. Hinweise nimmt sie in Wolgast unter Telefon 03836-2520, in Heringsdorf unter Telefon 038378-2790, in jeder anderen Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de entgegen. Die regionalen Radiosender werden um Ausstrahlung einer Rundfunkdurchsage gebeten.



Im Auftrag Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst



