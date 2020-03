POL-HWI: Polizei Wismar sagt vorsorglich Präventionsveranstaltungen ab

Wismar (ots) - Mit Blick auf die aktuelle Lage hinsichtlich des Corona-Virus setzt die Polizeiinspektion Wismar vorsorglich alle Präventionsveranstaltungen bis zum 30. April aus. Obwohl diese Veranstaltungen regelmäßig weit weniger als 1.000 Teilnehmer umfassen, haben wir uns gegen die Durchführung dieser Termine entschieden. Unsere Präventionsbeamten führen teils mehrere dieser Veranstaltungen täglich durch und kommen dabei mit einer Vielzahl, zumeist Kindergarten- und Schulkindern oder auch Senioren, in Kontakt. Wir bitten um Verständnis.



