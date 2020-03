POL-NB: Verkehrsunfall B110 zwischen der Zecheriner Brücke und Johannishof (LK Vorpommern-Greifswald)

Anklam (ots) -



Am 12.03.2020 gegen 14:00 Uhr kam es auf der B110 zwischen der

Zecheriner Brücke bei der Insel Usedom und der Ortschaft Johannishof

zu einem Verkehrsunfall. Ein 59-jähriger Deutscher befuhr die B110

von der Insel Usedom kommend in Fahrtrichtung Anklam mit seinem PKW

Hyundai mit Anhänger. Wenige hundert Meter hinter der Zecheriner

Brücke, setzte der Fahrer des Hyundai zu einem Überholen eines LKW

an. Als er an diesem vorbei und aus dem Windschatten des LKW

herausfuhr, erfasste plötzlich eine Windböe den unbeladenen Anhänger

des Hyundai. In Folge des Windstoßes verlor der 59-Jährige die

Kontrolle über das Fahrzeuggespann und kam nach links von der

Fahrbahn ab. Dabei wurde der Anhänger vom Gespann getrennt. Der PKW

Hyundai verunfallte weiter im Straßengraben, überschlug sich und kam

auf dem Fahrzeugdach zum Stillstand. Dabei wurden der Fahrzeugführer

und seine 55-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Ebenso wurde eine

im Fahrzeug befindliche Katze an einer Pfote verletzt. Besonders

erwähnenswert ist, dass sofort unbeteiligte Personen an der

Unfallstelle anhielten und Erste-Hilfe leisteten. Beide verletzten

Personen konnten danach vor Ort ambulant durch den Rettungsdienst

behandelt werden. Weiterhin war am Einsatz die Freiwillige Feuerwehr

Murchin beteiligt. Das Fahrzeug des Verunfallten war nicht mehr

fahrbereit. Am Fahrzeug entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden.

Der Gesamtschaden wird auf ca. 21.000,- EUR geschätzt. Während der

Fahrzeugbergung wurde festgestellt, dass Betriebsstoffe des Fahrzeugs

in den Straßengraben austraten. Eine Spezialfirma wurde durch die

Feuerwehr mit der Beseitigung beauftragt. Aufgrund des Unfalls wurde

zeitweilig die B110 in beide Fahrtrichtung voll gesperrt.



