POL-NB: Erfolg - drei Tatverdächtige nach mehrfachen Wohnungseinbruchsdiebstählen gestellt und festgenommen

Neubrandenburg (ots) - Seit dem Anfang November 2019 gab es in Neubrandenburg

und Umgebung insgesamt 38 Wohnungseinbruchsdiebstähle, bei welchem ein Schaden

von ca. 40.000 Euro verursacht wurde. Seit Februar 2020 häuften sich die

Wohnungseinbruchsdiebstähle sehr stark, so dass es allein in den vergangenen

fünf Wochen zu insgesamt 28 Wohnungseinbruchsdiebstählen gekommen ist. In der

vergangenen Nacht ist es den Beamten des Polizeihauptreviers Neubrandenburg, des

Polizeireviers Friedland, des Autobahn- und Verkehrspolizeireviers Altentreptow

und des Kriminalkommissariats Neubrandenburg mit Unterstützung der Kollegen aus

dem Land Brandenburg gelungen, die Tatverdächtigen zu stellen und festzunehmen.



Auf Grund der Häufung der Wohnungseinbruchsdiebstähle wurde im

Kriminalkommissariat Neubrandenburg eine Ermittlungsgruppe eingerichtet. Im

Rahmen der intensiven Ermittlungen wurde klar, dass die begangenen

Wohnungseinbruchdiebstähle einer überörtlich agierenden Tätergruppe zuzuordnen

sind. Dazu standen die Beamten der Ermittlungsgruppe auch mit

Kriminaldienststellen anderer Bundesländer in Kontakt, da die Tatverdächtigen

dort ebenfalls in Erscheinung getreten sind.



Die Tatverdächtigen sind bei ihren Einbrüchen ohne Hemmungen vorgegangen. Sie

sind in Einfamilienhäuser und Erdgeschosswohnungen eingedrungen, auch wenn die

Wohnungsnutzer nur kurz abwesend waren oder sich gar in der Wohnung, aber in

einem anderen Zimmer aufgehalten haben. Auch unmittelbare Nachbarn, die anwesend

waren, haben die Täter nicht abgeschreckt.



Um die tatverdächtigen Einbrecher stellen zu können, haben die Beamten der

Ermittlungsgruppe Zeugen vernommen, Spuren ausgewertet und Lagebilder erstellt.

Zudem wurden verstärkt uniformierte und zivile Beamte eingesetzt, um weitere

Erkenntnisse zu erlangen und die Täter auf frischer Tat stellen zu können. Zudem

erfolgte ein regelmäßiger Austausch zwischen den Ermittlern und den operativen

Einsatzkräften.



Am späten Nachmittag des 11.03.2020 wurde bekannt, dass die bekannte Tätergruppe

versucht hat, in mehrere Wohnobjekte in und um Oranienburg einzubrechen. Dabei

wurden sie von Zeugen beobachtet, konnten aber mit einem Fahrzeug der Marke

Mercedes über die B96 in Richtung Neubrandenburg flüchten. Kurz vor

Neubrandenburg haben die Beamten des Polizeihauptreviers Neubrandenburg eine

Straßensperre errichtet. Der Fahrer des Fluchtfahrzeuges hat die Straßensperre

durchbrochen, wobei ein Funkstreifenwagen stark beschädigt, aber zum Glück kein

Beamter verletzt wurde. In der Folge setzten die Tatverdächtigen ihre Flucht in

Richtung Neubrandenburg fort. Sie fuhren mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit

(ca. 150 km/h in der Stadt, ca. 200km/h außerhalb der Stadt) durch die Stadt

Neubrandenburg und dann weiter über die B104 in Richtung BAB20. Auf Grund der

sehr riskanten Fahrweise war es sehr schwer, dem Fluchtfahrzeug zu folgen. Es

wurden Beamte der umliegenden Polizeireviere sowie der Bundespolizei zur

Unterstützung hinzugezogen. Das Fluchtfahrzeug fuhr weiter von der BAB20 auf die

BAB11 bis zur Abfahrt Joachimsthal. Auf der folgenden Landstraße wurde durch die

Beamten der Landespolizei Brandenburg eine Straßensperre errichtet, welche die

Tatverdächtigen ebenfalls durchbrochen haben. Der Fahrer des Fluchtfahrzeuges

verlor kurz darauf in einer Kurve die Kontrolle über das Fahrzeug und

verunfallte. Die drei Insassen konnten im Anschluss fußläufig flüchten.



Mit Unterstützung eines eingesetzten Polizeihubschraubers konnten die drei

Tatverdächtigen bei den folgenden Fahndungsmaßnahmen gestellt und vorläufig

festgenommen werden. Bei den drei Tatverdächtigen handelt es sich um einen

24-jährigen italienischen (früher serbischen) Staatsangehörigen, einen

31-jährigen serbischen Staatsangehörigen sowie eine 25-jährige serbische

Staatsangehörige. Die drei Tatverdächtigen wurden im Neubrandenburger

Polizeihauptrevier in Gewahrsam genommen.



Durch die Beamten des Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg wurde umgehend die

Wohnung der 25-Jährigen in Neubrandenburg durchsucht. Dabei haben die Beamten in

der Wohnung sowie im dazugehörigen Keller zahlreichen Schmuck, Handtaschen,

Rucksäcke und Tatwerkzeuge aufgefunden und sichergestellt. In der Wohnung wurden

zudem weitere Personen angetroffen, wobei gegen drei serbische Staatsangehörige

Abschiebehaftbefehle vorlagen. Dabei handelt es sich um einen 15-Jährigen, einen

56-Jährigen und eine 46-Jährige. Die drei Personen wurden in Gewahrsam genommen,

zunächst zum Polizeihauptrevier Neubrandenburg verbracht und nach Rücksprache

mit der zuständigen Ausländerbehörde mit Auflagen wieder entlassen.



Die Beamten haben zudem das Tatfahrzeug und die Strecke an der B96 kurz vor

Neubrandenburg nach Diebesgut abgesucht, da die Tatverdächtigen nach dem

Durchbrechen der ersten Straßensperre vermeintliches Diebesgut aus dem Fenster

geworfen haben. Die Beamten hatten in beiden Fällen Erfolg und konnten im

Fahrzeug wie auch am Straßenrand der B96 Diebesgut auffinden und sicherstellen.



Das gesamte sichergestellte Diebesgut befindet sich im Kriminalkommissariat

Neubrandenburg. Die Beamten der Ermittlungsgruppe haben noch viel Arbeit vor

sich: das sichergestellte Diebesgut muss den Einbruchsdiebstählen zugeordnet,

die sichergestellten Tatwerkzeuge mit den sichergestellten Werkzeugspuren aus

den Wohnungseinbruchsdiebstählen verglichen und die Beschuldigten zu den

einzelnen Wohnungseinbruchsdiebstählen weiter vernommen werden.



Bereits in den vergangenen Tagen standen die Beamten der Ermittlungsgruppe mit

der zuständigen Staatsanwaltschaft Neubrandenburg und dem Amtsgericht

Neubrandenburg in regelmäßigem Kontakt. Heute hat die Staatsanwaltschaft

Neubrandenburg beim Amtsgericht Neubrandenburg Haftantrag gestellt. Das

Amtsgericht Neubrandenburg prüft nun, ob Haftbefehle erlassen werden.



Durch die Bürger:innen sind nach den ersten Einbrüchen und Zeugenaufrufen

zahlreiche Hinweise auf die Täter und vermeintliche Tatfahrzeuge eingegangen, so

dass sich der Tatverdacht weiter erhärtete. Vielen Dank an dieser Stelle für die

Aufmerksamkeit und Unterstützung!!!



