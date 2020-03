POL-HWI: Versuchte räuberische Erpressung - Polizei sucht Zeugen

Schönberg (ots) - Am Abend des 11. März betraten, dem äußeren Anschein nach,

zwei vermummte männliche Jugendliche ein Bistro in der August-Bebel-Straße in

Schönberg. Ersten Ermittlungen zufolge überwanden die schlanken, ca. 15 - 19

jährigen Täter den dortigen Tresen und wirkten drohend und schlagend auf den

Mitarbeiter ein. Dazu forderten sie ihn auf, ihnen Geld aus der Kasse zu geben.

Als der Mitarbeiter sich zur Wehr setzte und zu diesem Zweck einen Gegenstand

ergriff, flohen die Täter ohne Beute.



Die Polizei in Grevesmühlen leitete ein Ermittlungsverfahren wegen versuchter

räuberischer Erpressung ein und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben

können, sich unter der Tel.-Nr. 03881/720 0 zu melden.



