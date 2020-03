POL-HWI: Vermisster 63-Jähriger aufgefunden

Wismar (ots) - Der seit gestern Nachmittag vermisste Mann konnte in der Nähe von

Satow aufgefunden werden. Er hatte sich offenbar verirrt und dort einen

Passanten angesprochen, der wiederum die Wismarer Polizei informierte. Der

ebenfalls benachrichtigte Notarzt brachte den 63-Jährigen in ein Krankenhaus.



Die Polizei bedankt sich bei den Medien und der Bevölkerung für die

Fahndungsunterstützung. Die Öffentlichkeitsfahndung wird eingestellt. Es wird um

Löschung der aller personenbezogenen Daten gebeten.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wismar

Pressestelle

Jessica Lerke, Axel Köppen

Telefon: 03841/203 305

Telefon 2: 03841/203 305

E-Mail: pressestelle-pi.wismar@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Informationsangebot in sozialen Netzwerken:

https://twitter.com/Polizei_NWM

https://de-de.facebook.com/Polizeiwestmecklenburg



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108764/4545285

OTS: Polizeiinspektion Wismar



Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell