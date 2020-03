POL-HRO: Zwei Pkw gestohlen - zwei Diebe gefasst

Schwerin/Matzlow-Garwitz (ots) -



Heute früh (12.03.2020) wurden in Schwerin gleich zwei Pkw entwendet.

Die zwei tatverdächtigen Fahrzeugführer konnten zunächst flüchten. In

Folge der sofort eingeleiteten polizeilichen Maßnahmen konnten diese

heute Vormittag vorläufig festgenommen werden.



Die zwei Audis wurden gegen 2.30 Uhr in einem Neumühler Wohngebiet

von benachbarten Grundstücken entwendet. Der Diebstahl fiel auf, da

der Hund des einen Fahrzeughalters plötzlich anschlug. Als sich der

Hundebesitzer von der Ursache überzeugen wollte, stellte er fest,

dass der von ihm genutzte Firmenwagen nicht mehr auf seiner Auffahrt

stand und der Wagen des Nachbars gerade losfuhr.



Den umgehend alarmierten Beamten fielen bereits auf dem Weg zum

Geschehensort die beiden in Rede stehenden Fahrzeuge im Gegenverkehr

auf.



Das erste Fahrzeug fuhr in Richtung Großer Dreesch. Es verunfallte

letztendlich auf der Hamburger Allee. Dort fuhr es in einen

Streifenwagen, der als Fahrzeugsperre eingesetzt worden ist. Auf

Grund der Dynamik des Geschehens und der hohen Geschwindigkeit des

entwendeten Fahrzeugs konnten die Beamten den Streifenwagen nicht

mehr rechtzeitig verlassen. Sie erlitten leichte Verletzungen - sind

aber weiterhin dienstfähig.

Der Fahrzeugführer des gestohlenen Pkws ist ein 26-jähriger

polnischer Staatsbürger, einen Führerschein konnte er nicht vorlegen.



Der zweite entwendete Audi wurde in der Ortslage Matzlow-Garwitz im

Landkreis Ludwigslust-Parchim gefunden. Im Fahrzeug befanden sich

keine Personen.

Im Zuge der Fahndungsmaßnahmen im Umfeld des Auffindeortes konnte

nach Hinweisen aus der Bevölkerung der vermutlich zweite

Tatverdächtige durch die eingesetzten Kräfte festgestellt werden.

Dieser ist 36 Jahre alt und ebenfalls polnischer Staatsbürger.



Die beiden Tatverdächtigen wurden vorläufig festgenommen.



Genauere Zusammenhänge sind Bestandteil der weiteren Ermittlungen.



Die entwendeten Fahrzeuge wurden zur kriminaltechnischen Untersuchung

sichergestellt.



Die Polizei ermittelt unter anderem wegen Bandendiebstahls und

Fahrens ohne Führerschein.



Die Staatsanwaltschaft Schwerin prüft gegenwärtig, ob sie gegen die

beiden Tatverdächtigen Haftanträge beim zuständigen Amtsgericht

stellt.



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/4545063

OTS: Polizeipräsidium Rostock



Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell