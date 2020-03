POL-LWL: Feuerwehr löschte brennende Papiercontainer

Crivitz (ots) - In Crivitz sind am Mittwochnachmittag zwei Altpapiercontainer

niedergebrannt. Der dabei entstandene Sachschaden wird ersten Schätzungen

zufolge auf ca. 1.000 Euro beziffert. Die Feuerwehr kam zum Einsatz und löschte

die Reste der brennenden Kunststoffcontainer. Die Brandursache ist derzeit noch

unklar, jedoch wird Brandstiftung derzeit nicht ausgeschlossen. Die Polizei hat

hierzu die Ermittlungen aufgenommen.



