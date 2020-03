POL-HWI: Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach vermisstem 63-Jährigen

Wismar (ots) - Seit dem 11.03.2020 gegen 13:15 Uhr wird der 63-jährige Urlauber

Friedtjof Duty aus Brilon, dem östlichen Sauerland, vermisst. Er wurde

letztmalig in Wismar gesehen. Vermutlich ist er mit einem dunkelblauen PKW Skoda

aus dem Kreis ´HSK´ unterwegs. Er hat keinerlei Ortskenntnis und benötigt

medizinische Betreuung.



Er ist bekleidet mit einer neongrünen Jacke, einer blauen Jeans, braunen

Winterschuhe. Er ist ca. 185cm groß, hat eine normale Statur, braunes

mittellanges Haar und einen graumelierten Bart. Zudem ist er Brillenträger.



Hinweise nimmt das PHR Wismar unter der Telefonnummer 03841/203224 das

Polizeipräsidium Rostock unter der Telefonnummer 038208 / 888 2222, jede andere

Polizeidienststelle oder die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.



