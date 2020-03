POL-NB: Verkehrsunfall bei Barth mit einer leichtverletzten Person ,LK V-R

Barth (ots) - Am 11.03.20, gegen 15:30 Uhr, kam es auf der L 23 zwischen Barth

und Löbnitz zu einem schweren Verkehrsunfall. Hierbei fuhr ein aus Barth

stammender 21-jähriger Mitsubishi Fahrer auf die vor ihm verkehrsbedingt

haltenden Fahrzeuge auf und schob diese aufeinander. An drei Pkw entstand derart

Sachschaden, dass diese nicht mehr fahrbereit waren. Der 21-jährige deutsche

Mitsubishi Fahrer verletzte sich bei dem Unfall leicht und wurde durch einen

hinzugerufenen Rettungswagen in ein Klinikum verbracht. Der Gesamtschaden

beläuft sich auf geschätzte 14.500 Euro. Zum Zwecke der Unfallaufnahme wurde die

L 23 für mehrere Stunden halbseitig und punktuell zur Bergung der beteiligten

Fahrzeuge vollgesperrt. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen

übernommen.



