POL-HST: Täter nach Sachbeschädigung an einer Bushaltestelle in Stralsund gefasst

Stralsund (ots) - Am 10.03.2020 gegen 21:45 Uhr teilte ein aufmerksamer Bürger

der Hansestadt Stralsund über den Notruf mit, dass er gerade beobachtet, wie

eine dunkel gekleidete Person eine Bushaltestelle im Frankenwall beschädigt.



Sofort eingesetzte Polizeibeamte konnten den 32-jährigen deutschen

Tatverdächtigen in der Nähe des Tatortes feststellen. Der Mann aus Stralsund war

alkoholisiert. Eine Atemalkoholüberprüfung ergab einen Wert von 1,20 Promille.



An der Bushaltestelle wurde eine Glasscheibe beschädigt. Der Sachschaden wird

auf etwa 500 Euro beziffert. Gegen den 32-Jährigen wurde ein

Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Sachbeschädigung eingeleitet.



An dieser Stelle möchte sich die Polizeiinspektion Stralsund bei dem Zeugen, der

die Polizei verständigt hat, bedanken. Er handelte vorbildlich und trug mit

seinem Hinweis zur Aufklärung einer Straftat bei.



