POL-HRO: Ermittlungserfolg nach Durchsuchungen - Sicherstellung von Betäubungsmitteln und Tatverdächtiger in Haft

Rostock (ots) -



Nach mehrmonatiger Ermittlungsarbeit der Drogenfahnder der

Kriminalpolizeiinspektion Rostock wurden heute früh (11.03.2020) in

einem Verfahren der Staatsanwaltschaft Rostock insgesamt sieben

Durchsuchungsbeschlüsse umgesetzt. An den Maßnahmen in Rostock,

Kröpelin und Ribnitz-Damgarten waren insgesamt 33 Beamte sowie zwei

Drogenspürhunde beteiligt. Dabei konnten 3,1 Kilogramm Amphetamin, 3

Kilogramm Marihuana, 1 Kilogramm Streckmittel sowie 1.500 Euro

Bargeld und diverse Beweismittel sichergestellt werden.

Zudem wurde gegen den hauptverdächtigen 28-jährigen Rostocker ein

Haftbefehl vollstreckt.



Ein weiterer 28-jähriger Tatverdächtiger aus Kröpelin wurde im Zuge

der Maßnahmen vorläufig festgenommen, befindet sich aber wieder auf

freiem Fuß. Gegen ihn besteht kein dringender Tatverdacht.



Allen sieben deutschen Tatverdächtigen wird der organisierte Handel

mit Betäubungsmitteln in erheblichem Umfang vorgeworfen.



