POL-HWI: Trunkenheit im Verkehr

Wismar (ots) - Gestern Abend erhielt die Polizei in Wismar einen Hinweis auf

einen Autofahrer, der augenscheinlich alkoholisiert vom Gelände einer Tankstelle

in der Kanalstraße fuhr. Bereits kurze Zeit später konnte eine

Streifenwagenbesatzung das verdächtige Fahrzeug anhalten und den 21-jährigen

polnischen Fahrer kontrollieren. Dabei stellten sie einen Atemalkohol von 1,25

Promille bei ihm fest. Es folgte die Sicherstellung seines Führerscheins und

eine Blutprobenentnahme. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen

Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.



