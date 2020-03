POL-HST: Alkoholisierte Frau kommt mit ihrem PKW von der Fahrbahn ab

Sagard (ots) - Am 10.03.2020 ereignete sich auf der Insel Rügen erneut ein

Verkehrsunfall, bei dem die Fahrzeugführerin unter Alkoholeinfluss stand.



Gegen 23:40 Uhr befuhr eine 29-jährige Deutsche die Landesstraße 30 aus Sagard

kommend in Fahrtrichtung Bundesstraße 96. Aus bislang ungeklärter Ursache kam

die Rüganerin mit ihrem PKW Opel nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug

sich und kam im angrenzenden Straßengraben zum Stehen. Die Fahrzeugführerin

blieb unverletzt. Der verunfallte PKW, an dem ein Sachschaden von circa 2.000

Euro entstand, wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen.



Bei der Verkehrsunfallaufnahme bemerkten die Polizeibeamten Alkoholgeruch in der

Atemluft der 29-Jährigen. Eine entsprechende Messung ergab einen Wert von 0,89

Promille. Ein Arzt entnahm der Frau eine Blutprobe. Ihr Führerschein wurde

sichergestellt.



Die Fahrzeugführerin muss sich nun wegen des Verdachts der Trunkenheit im

Verkehr verantworten.



