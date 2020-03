POL-HST: Laube in Stralsund durch Brand vollständig zerstört

Stralsund (ots) - Am Dienstag, den 10.03.2020, gegen 15:00 Uhr wurden Polizei

und Feuerwehr alarmiert, weil in Stralsund im Stadtteil Knieper Nord eine

Gartenlaube brannte.



Die Feuerwehr Stralsund übernahm die Löscharbeiten der in voller Ausdehnung

brennenden Gartenlaube, die sich in einer Gartensparte in der Parower Chaussee

befand. Ein Übergreifen auf andere Objekte konnte die Feuerwehr verhindern. Der

Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen etwa 1.000 Euro. Personen kamen

nicht zu Schaden.



Die Kriminalpolizei geht nach gegenwärtigem Kenntnisstand vom Verdacht der

Bandstiftung aus und hat die Ermittlungen hierzu aufgenommen. In diesem

Zusammenhang werden Zeugen gesucht, die Hinweise zur Tat oder zu Tatverdächtigen

machen können. Wer relevante Beobachtungen gemacht hat wendet sich bitte an die

Polizei Stralsund (Te. 03831/28900), jede andere Polizeidienststelle oder die

Internetwache unter www.polizei.mvnet.de.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Stralsund

Mathias Müller

Telefon: 03831/245-205

E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_HST

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiStralsund



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108767/4543543

OTS: Polizeiinspektion Stralsund



Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell