POL-NB: Diebstahl eines Pkw Mercedes Benz in Neubrandenburg

Neubrandenburg (ots) - Am 10.03.2020 in der Zeit von 16:15 Uhr bis 17:00 Uhr

haben unbekannte Täter von einem Parkplatz eines Discounters in der

Gebrüder-Boll-Straße in Neubrandenburg einen Pkw Mercedes-Benz entwendet.



Der Geschädigte hatte sein Fahrzeug auf dem Parkplatz abgestellt und sich in den

Discounter begeben. Als er nach 45 Minuten vom Einkaufen zurückkam, stellte er

den Diebstahl fest. Der entwendete Mercedes ist blau, stammt aus dem Baujahr

2002 und hat einen Wert von ca. 5.000EUR. Umgehende Fahndungsmaßnahmen nach dem

Fahrzeug verliefen bislang erfolglos.



Die Ermittlungen zum Diebstahl wurden im Kriminalkommissariat Neubrandenburg

aufgenommen. Wir bitten Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich

bei der Polizei in Neubrandenburg unter der Telefonnummer 0395 - 5582 5224 oder

jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.



Rückfragen bitte an:



Kathrin Jähner

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5003

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108770/4543635

OTS: Polizeiinspektion Neubrandenburg



Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell