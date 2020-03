POL-ANK: Unbekannte stehlen Katalysatoren aus sieben Neuwagen

Pasewalk (ots) - Heute Vormittag wurde der Polizei der Diebstahl von sieben

Katalysatoren aus Neuwagen eines Autohauses in Pasewalk gemeldet. Im Tatzeitraum

vom 02. März (gegen 18.00 Uhr) bis 10. März 2020 (ca. 11.00 Uhr) haben die

unbekannten Täter die Katalysatoren von fünf Hyundai Tucson und zwei Hyundai

Kona entwendet. Der KDD ist derzeit im Einsatz und sichert Spuren. Ob weitere

Gegenstände gestohlen wurden, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Allein

durch die entwendeten Katalysatoren entstand ein Stehlschaden von etwa 14.000

Euro.



Zeugen, die Beobachtungen insbesondere im Bereich der Löcknitzer Straße gemacht

haben, werden gebeten, sich an das Polizeihauptrevier Pasewalk unter 03973

220-224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder

aber jede andere Polizeidienststelle zu wenden.



