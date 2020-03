POL-HST: Schulbus kommt bei Velgast von der Fahrbahn ab

Velgast (ots) - Am heutigen Dienstag, den 10.03.2020, gegen 06:30 Uhr ereignete

sich in der Nähe von Velgast ein Verkehrsunfall mit Beteiligung eines

Schulbusses.



Der Bus befuhr zur oben genannten Zeit die Plattenstraße in Fahrtrichtung

Starkow. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Bus nach rechts von der

Fahrbahn ab. Sowohl der 60-jährige deutsche Busfahrer als auch die beiden

Schulkinder, die sich zum Unfallzeitpunkt im Bus befanden, blieben unverletzt.

Die beiden Kinder konnten an Erziehungsberechtigte übergeben werden.



Der Bus musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Der Sachschaden

beträgt nach ersten Schätzungen etwa 12.000 Euro.



