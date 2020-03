POL-LWL: Sportwagen aus Garage gestohlen

Boizenburg (ots) - In Boizenburg ist in den vergangenen zwei Wochen ein

Sportwagen der Marke ´MCLaren 570 Spider´ gestohlen worden. Der Wert des Autos

wurde auf ca. 240.000 Euro beziffert. Der Vorfall ereignete sich zwischen dem

21. Februar und dem gestrigen Montag. Dem Spurenaufkommen zufolge stahlen die

Täter den roten Sportwagen aus der Garage eines Einfamilienhauses. Da das

Fahrzeug zum Zeitpunkt des Diebstahls nicht fahrbereit war, haben die Diebe das

Auto vermutlich aus der Garage geschoben und dann mit einem anderen Fahrzeug

abtransportiert. Die Polizei hat nach Bekanntwerden des Diebstahls Spuren am

Tatort sichern können und die Fahndung nach dem Sportwagen eingeleitet. Hinweise

zur Tat oder zum Verbleib des gestohlenen Wagens nimmt die Polizei in Boizenburg

(Tel. 038847/ 6060) oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.



