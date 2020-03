POL-NB: Schwerverletzter nach Alkoholunfall in Kartlow (Landkreis Vorpommern-Greifswald)

Anklam (LK VG) (ots) - Ein 37-jähriger Deutscher kam am 09.03.2020, 21.20 Uhr

seinem Transporter am Ortseingang von Kartlow (LK VG) von der Fahrbahn ab und

prallte gegen einen Baum. Der schwer verletzte Fahrer wurde mit einem

Rettungswagen zur Behandlung in eine Klinik gebracht. Dort wurde festgestellt,

dass er unter erheblicher Alkoholeinwirkung stand. Ein erster Test ergab einen

Wert von 1,29 Promille. Nach der Entnahme einer Blutprobe und Beschlagnahme

seines Führerscheines muss sich der Mann nun wegen Trunkenheit im Verkehr

verantworten. Der Transporter war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und

wurde durch einen Abschleppdienst geborgen. Es entstand ein Sachschaden von etwa

15.000,- Euro. Die K 107 war etwa zwei Stunden lang voll gesperrt.



Im Auftrag



PHK Rüdiger Ochlast



Polizeipräsidium Neubrandenburg



Polizeiführer vom Dienst



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/4541912

OTS: Polizeipräsidium Neubrandenburg



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell