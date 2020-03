POL-SN: Mazda in Schwerin entwendet

Schwerin (ots) - Bereits am Freitagnachmittag wurde auf einem Parkplatz hinter

der Apotheke am Dreescher Markt ein schwarzer Mazda CX 5 mit dem amtlichen

Kennzeichen SN-CD 149 entwendet.



Das Fahrzeug ist mit einem Keyless-Go-System ausgestattet. Möglicherweise haben

der oder die Täter durch professionelle Manupulation das System beeinflusst.



Der Schaden wird auf über 30.000 Euro geschätzt.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schwerin

Pressestelle

Steffen Salow

Telefon: 0385/5180-3004

E-Mail: pressestelle-pi.schwerin@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/83338/4541585

OTS: Polizeiinspektion Schwerin



Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell