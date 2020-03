POL-LWL: Fahrübungen auf der Bundesstraße- Polizei zog Autofahrerin ohne Fahrerlaubnis aus dem Verkehr

Bandenitz (ots) - Bei der Absolvierung einer illegalen Fahrstunde auf der B 321

in Bandenitz ist eine 37-jährige Autofahrerin am Sonntag in eine

Verkehrskontrolle der Polizei geraten. Auf dem Beifahrersitz saß ihr Ehemann,

der ihr kurz zuvor zu Übungszwecken das Steuer des Autos anvertraut haben soll.

Nach Angaben der Eheleute waren sie von Hamburg kommend auf dem Weg in die

Region Schwerin. Abseits der Autobahn soll sich die Frau, die noch nie im Besitz

einer Fahrerlaubnis war, dann an das Lenkrad des Wagens gesetzt haben und

losgefahren sein. Nur wenige Hundert Meter weiter wurde sie jedoch wegen einer

Geschwindigkeitsübertretung von der Polizei gestoppt. Bei zulässigen 50 km/h war

sie mit 67 km/h unterwegs. Für die 37-jährige Deutsche war die Fahrt daraufhin

zu Ende. Gegen sie ist Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis erstattet

worden. Auch ihr Ehemann, der wohlwissend seine Frau ohne Fahrerlaubnis ans

Steuer des Autos ließ, muss sich nun strafrechtlich verantworten.



