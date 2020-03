POL-NB: Georgische Tatverdächtige bei drei Ladendiebstählen gestellt

Neubrandenburg (ots) - Am 06.03.2020 ist es im Stadtgebiet Neubrandenburg zu

drei Ladendiebstählen gekommen, bei welchen georgische Tatverdächtige gestellt

wurden.



Am 06.03.2020 gegen 13:45 Uhr wurden die Beamten des Polizeihauptreviers

Neubrandenburg aufgrund eines Ladendiebstahls in einen Einkaufsmarkt im

Juri-Gagarin-Ring gerufen.



Nach den bisherigen Erkenntnissen gelang es einem aufmerksamen Ladendetektiv

drei Tatverdächtige in dem Markt beim Diebstahl mehrerer Schachteln Zigaretten

zu stellen und bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Bei den

Tatverdächtigen handelt es sich um drei georgische Männer im Alter von 44,43 und

27 Jahren. Insgesamt hatten die Tatverdächtigen 26 Schachteln Zigaretten im Wert

von 218,-EUR entwendet. Die Tatverdächtigen wurden anschließend in Gewahrsam

genommen und dem Polizeihauptrevier Neubrandenburg zugeführt.



Nach der Beschuldigtenvernehmung wurden die drei Männer auf Anordnung der

Staatsanwaltschaft Neubrandenburg aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen.



Gegen 18:00 Uhr wurden die Beamten wieder in den Einkaufsmarkt im

Juri-Gagarin-Ring in Neubrandenburg gerufen, da es dort erneut zu einem

Ladendiebstahl gekommen war. Der Ladendetektiv hatte kurz zuvor zwei männliche

Personen beim Diebstahl von alkoholischen Getränken beobachtet. Noch vor dem

Eintreffen der alarmierten Beamten konnte der Ladendetektiv einen

Tatverdächtigen stellen und festhalten. Der zweite Tatverdächtige konnte durch

die eintreffenden Beamten beim Verlassen des Marktes gehindert und gestellt

werden. Bei einer Durchsuchung der beiden georgischen Tatverdächtigen (39 und 40

Jahre) wurden insgesamt 12 Flaschen hochwertiger Wodka im Gesamtwert von

445,-EUR aufgefunden.



Während der Anzeigenaufnahme wurde bekannt, dass die beiden Tatverdächtigen

gegen 17:10 Uhr in einem Einkaufsmarkt im Torfsteg acht Flaschen Wodka im Wert

von 280,-EUR entwendet haben. Dort gelang den Männern allerdings die Flucht.

Aufgrund der vorhandenen Videoaufzeichnungen konnte den beiden Tatverdächtigen

aber der Diebstahl zugeordnet werden. Beide wurden anschließend in Gewahrsam

genommen und dem Polizeihauptrevier Neubrandenburg zugeführt.



Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Neubrandenburg wurden die Männer

nach ihrer Beschuldigtenvernehmung aus dem Gewahrsam entlassen.



Die Ermittlungen wurden im Kriminalkommissariat Neubrandenburg aufgrund des

Verdachtes des bandenmäßigen Diebstahls aufgenommen und dauern an.



