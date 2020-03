POL-NB: 48-Jährige mit 3,19 Promille am Steuer kontrolliert

Demmin (ots) - Am 08.03.2020 gegen 17:00 Uhr teilte eine aufmerksame

Hinweisgeberin den Beamten des Polizeihauptreviers Demmin mit, dass eine

Fahrzeugführerin auf der B194 zwischen Lindenhof und Demmin mit einer stark

auffälligen Fahrweise fährt und dabei durch ihr viel zu schnelles und

aggressives Fahren andere Verkehrsteilnehmer gefährdet. Die Beamten konnten das

beschriebene Fahrzeug in der Stavenhagener Straße in Demmin anhalten und einer

Kontrolle unterziehen. Dabei bemerkten die Beamten einen starken

Atemalkoholgeruch bei der 48-jährigen deutschen Fahrzeugführerin. Ein

durchgeführter Atemalkoholtest hat einen Wert von 3,19 Promille ergeben. Es

folgten die Blutprobenentnahme im Demminer Krankenhaus und die Sicherstellung

des Führerscheines.



Da laut Zeugenaussagen mehrere Fahrzeugführer abbremsen, bzw. ausweichen

mussten, da die 48-Jährige mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit und

Überholens trotz Gegenverkehr gefahren sein soll, haben die Beamten eine

Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs aufgenommen. Dazu werden

Zeugen gesucht: Fahrzeugführer, die am 08.03.2020 zwischen 16:30 und 17:15 Uhr

auf der B194 zwischen Stavenhagen und Demmin einen schwarzen Kleinwagen mit

auffälliger Fahrweise gesehen haben oder von ihm bedrängt oder gefährdet wurden,

melden sich bitte bei der Polizei in Demmin unter 03998-254 224 oder im Internet

unter www.polizei.mvnet.de.



Die Polizei möchte sich auf diesem Weg ausdrücklich bei der Hinweisgeberin

bedanken! Wir konnten die stark alkoholisierte Fahrerin so stoppen und

verhindern, dass es zu einem Unfall kommt und jemand verletzt wird.



Rückfragen bitte an:



Diana Mehlberg

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5007

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE



