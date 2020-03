POL-SN: Rollstuhlfahrer vermisst - Mann braucht dringend medizinische Versorgung

Schwerin (ots) - Die Polizei benötigt Hilfe bei der Suche nach Herrn Holger

Niezurawski. Der 58-jährige Schweriner sitzt in einem Rollstuhl, sein linkes

Bein ist amputiert.



Herr Niezurawski hat kurze dunkle Haare, er trägt eine Addidas-Jogginghose, mehr

ist nicht bekannt. Zu Hause ist der Mann in der Egon-Erwin-Kisch-Straße.



Der Mann ist Dialysepatient und am heutigen Vormittag nicht in seiner Arztpraxis

erschienen, es besteht akute Lebensgefahr.



Hinweise zum Aufenthalt der Person bitte über den Notruf der Polizei oder unter

0385/5180-2224



