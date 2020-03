POL-LWL: Polizei stellte am Wochenende zahlreiche Alkohol- und Drogendelikte im Straßenverkehr fest

Ludwigslust-Parchim (ots) - Im Landkreis Ludwigslust Parchim hat die Polizei am

Wochenende insgesamt 10 Alkohol- bzw. Drogendelikte im Straßenverkehr

registrieren müssen. Dabei hat die Polizei Atemalkoholwerte bis zu 2,13 Promille

festgestellt. Zudem wurde bei einem Unfall unter Alkoholeinwirkung ein

Autofahrer leicht verletzt. Der 34-jährige Autofahrer war am Sonntag bei Dabel

mit seinem Kleintransporter von der Fahrbahn abgekommen. Anschließend kippte das

Fahrzeug auf die Seite. Bei dem Autofahrer stellte die Polizei einen

Atemalkoholwert von 1,50 Promille fest. Weitere alkoholisierte Autofahrer, gegen

die später Strafanzeigen wegen Trunkenheit im Straßenverkehr erstattet wurden,

zog die Polizei am Wochenende in Ganzlin bei Plau, in Parchim, in Gresse bei

Boizenburg, in Plau und in Ludwigslust aus dem Verkehr. Sie wiesen

Atemalkoholwerte zwischen 1,14 und 2,13 Promille auf. Darüber hinaus wurden zwei

Autofahrer in Wittenburg und ein Fahrzeugführer in Bandenitz positiv auf

illegale Drogen getestet.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108763/4541067

OTS: Polizeiinspektion Ludwigslust



Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell