POL-NB: Wildunfall mit schwerverletzter Person und hohem Sachschaden im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte

Neustrelitz



Am 08.03.2020 gegen 18:15 Uhr befuhr eine 48-jährige deutsche

Fahrzeugführerin eines PKW VW Polo die Verbindungsstraße zwischen

Comthurey und Brückentin in Richtung Brückentin. Plötzlich wechselte

Rehwild die Fahrbahn. Die Polofahrerin wich aus und stieß mit ihrem

PKW gegen einen Straßenbaum. Die verletzte Frau war zunächst im

Stande ihren Kleinwagen nach dem Unfall selbstständig zu verlassen,

musste jedoch im Nachgang durch einen Notarzt behandelt und im DRK

Krankenhaus Neustrelitz stationär aufgenommen werden. Am neuwertigen

PKW entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 15.000,- EUR.

Im Einsatz befanden sich die Freiwillige Feuerwehr Wokuhl, ein

Rettungswagen, ein Notarztwagen und ein Funkwagen der Polizei

Neustrelitz.



