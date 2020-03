POL-NB: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Barth (ots) -



Am 08.03.2020 gegen 17:14 Uhr ereignete sich auf der L 21 bei Neu

Bartelshagen, Landkreis Vorpommern-Rügen, ein Verkehrsunfall mit

Unfallflucht.

Der deutsche Fahrzeugführer eines Opel Transporters befuhr die L 21

aus Richtung Groß Kordshagen kommend in Richtung Neu Lassentin. Kurz

vor dem Abzweig nach Neu Bartelshagen, geriet der Fahrer mit seinem

Transporter plötzlich in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem

entgegenkommenden Pkw Fiat. Dabei wurden die Außenspiegel beider

Kraftfahrzeuge beschädigt.

Anschließend entfernte sich der Fahrer unerlaubt vom Unfallort. Durch

Polizeibeamte des PR Barth, wurde der Unfallfahrer an seiner

Wohnanschrift festgestellt. Ein freiwillig durchgeführter

Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,82 Promille. Eine

Blutprobenentnahme wurde angeordnet und durchgeführt. Der 34-Jährige

wird sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und

Verkehrsunfallflucht strafrechtlich verantworten müssen. Außerdem

wurde sein Führerschein sichergestellt.

Der entstandene Sachschaden an den Kraftfahrzeugen beläuft sich auf

etwa 300,-Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.



